وزير دفاع إسرائيلي سابق: "حماس" أفقدتنا قوتنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه بوغي يعالون، "إن حركة حماس أفقدتنا توازننا وقوة ردعنا".

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه يعالون، تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، جاء فيها أن "إرهاب" حركة حماس منظم وليس بالصدفة، وبأن بلاده افتقدت قوة الردع الذي استمر لأربع سنوات كاملة أمام حركة حماس في قطاع غزة.

הטרור הרים שוב ראש ביו״ש ולא במקרה. ההתנהלות המדינית ביטחונית הנרפית מול החמאס בעזה, הזלזול בטרור בלוני ועפיפוני התבערה והפגנות האש לאורך הגדר במשך חודשים ארוכים, הוביל לשחיקת ההרתעה שהחזיקה מעמד כמעט ארבע שנים מאז ״צוק איתן״.

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وكتب يعالون أن السياسة الأمنية التي تنتهجها إسرائيل تجاه حماس في غزة لن تجدي نفعا، خاصة أمام "زلزال" بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، التي استمرت لأشهر عدة بطول الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل، الذي لم تنجح بلاده في مواجهته ـ على حد وصفه.

وحول وصول المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، والمقدرة، حتى الآن بـ30 مليون دولار، زعم الجنرال يعالون أنه بمثابة خضوع لـ"الإرهاب".

وردا على عملية "درع الشمال" الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إلى أن وجود أنفاق لحزب الله معروف منذ سنوات للجيش الإسرائيلي، مندهشا من اختيار هذا التوقيت للقيام بتلك العملية العسكرية، التي اعتبرها هندسية فحسب.