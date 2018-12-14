إسرائيل تعتبر أن الحديث حول حادثة تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" منتهي

وقال النائب الإسرائيلي للصحفيين كما نقل مراسل "سبوتنيك"، مجيبا عن السؤال حول ما إذا كانت هناك مفاوضات بين روسيا وإسرائيل بشأن دفع تعويض عن الطائرة المنكوبة:" لقد تمت مناقشة هذا السؤال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي، ونحن نقترح على قادة الدول تحديدا حل هذه المشكلة"،
وحملت وزارة الدفاع الروسية سلاح الجو الإسرائيلي مسؤولية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايليوشين-20" في يوم 17 سبتمبر/ أيلول، بالنيران السورية فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. ونفت إسرائيل مسؤوليتها وألقت اللوم على الطرف السوري.
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي بالذات هي التي تسببت بكارثة الطائرة الروسية "إيل-20" ومقتل طاقمها.
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