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15:55 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    بعد مشروع قرار صادم ضد ابن سلمان... البنتاغون يفاجئ السعودية والإمارات

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    أرسل الجيش الأمريكي فاتورة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيمتها 331 مليون دولار مقابل خدمات تزويد الوقود الجوية للتحالف الذي تقوده المملكة لدعم "الشرعية".

    وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الفاتورة تأتي بعد "خطأ محاسبي" وقع نتيجة عدم تقديم القيمة الصحيحة المطلوبة والتي تغطي الفترة ما بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / SERGIO MORAES
    رسميا... مجلس الشيوخ الأمريكي: محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي

    وقال السيناتور جاك ريد من ولاية رود آيلاند، وهو نائب ديمقراطي بارز في لجنة القوات المسلحة، في بيان إنه "بسبب أخطاء في المحاسبة من جانب البنتاغون، لم تكن الولايات المتحدة قد وجهت إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة هذه الخدمة بالشكل المناسب".

    وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم البنتاغون إن القيمة المطلوبة تغطي قيمة الوقود البالغة تقريبا 36.8 مليون دولار بالإضافة إلى 294.3 عن ساعات الطيران، لافتة إلى أنه تم إطلاع الشريكين على القيمة المطلوبة كل على حدة، بحسب "سي.إن.إن" الأمريكية.

    ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على طلب من التحالف الذي تقوده السعودية للتوقف عن تقديم خدمات تزويد الوقود الجوية، حيث قال التحالف في بيان: "انطلاقا من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

    وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "في ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن".

    يأتي ذلك بعد ساعات من تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف في اليمن.

    الكونغرس الأمريكي
    Twitter.com
    مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن

    وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتورا، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.

    وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أية مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.

     

    ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونغرس.
    وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.

     

    كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا اليوم، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

    انظر أيضا:

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    أخبار محمد بن سلمان, أخبار السعودية, مقتل خاشقجي, الكونغرس الأمريكي, البنتاغون, محمد بن سلمان, السعودية, الإمارات, الولايات المتحدة الأمريكية
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