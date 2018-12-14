الجيش التركي: مقتل 8 مسلحين في ضربات جوية شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية شنها على عدة مناطق شمالي العراق.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان اليوم الجمعة "تحييد 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على مناطق الزاب وهفتانين وهاكورك شمالي العراق".

© Sputnik . سجون الإرهاب تعرقل عودة عائلات أبرز أقليات العراق

كما أعلن الجيش "تدمير ملاجئ ومغارات تابعة للتنظيم الإرهابي"، وأوضح البيان أن "المسلحين كانوا يستعدون لشن هجمات على المواقع العسكرية التركية".

وكان الجيش التركي قد دمر، أمس الخميس، في عملية نفذتها مقاتلات تابعة له، مواقع لمنظمة "بي كا كا"، بمنطقتي سنجار، وجبل "قره جاق"، شمالي العراق، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجيش شنّ عملية جوية لتحييد إرهابيي "بي كا كا / كا جي كا / ب ي د / ي ب ك"، والتصدي للهجمات "الإرهابية"، التي تستهدف الشعب والقوات المسلحة شمالي العراق.

وأضاف البيان، أن العملية تهدف أيضا لـ"تأمين أمن الحدود، في إطار حق الدفاع المشروع الناجم عن القوانين الدولية المستمدة من المادة 51 لمعاهدةالأمم المتحدة".