وزير إسرائيلي سابق يناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده

ناشد وزير دفاع إسرائيلي سابق المجتمع الدولي مساعدة بلاده، بعد تراجع "قوة الردع" أمام الحركات الفلسطينية المختلفة.

نشر الجنرال موشيه بوغي يعالون، تغريده مقتضبة له على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، ظهر اليوم، وتلاها منشور على صفحته الرسمية، أيضا، عبر "فيسبوك"، ناشد من خلالهما المجتمع الدولي مساندة إسرائيل في محنتها لافتقادها قوة الردع أمام حركة حماس.

הטרור הרים שוב ראש ביו״ש ולא במקרה. ההתנהלות המדינית ביטחונית הנרפית מול החמאס בעזה, הזלזול בטרור בלוני ועפיפוני התבערה והפגנות האש לאורך הגדר במשך חודשים ארוכים, הוביל לשחיקת ההרתעה שהחזיקה מעמד כמעט ארבע שנים מאז ״צוק איתן״.

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وطالب الجنرال يعالون القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالقيام بمبادرات داخلية وخارجية دولية بهدف استعادة قوة الردع الإسرائيلية، والحفاظ على الهيبة الإسرائيلية أمام ما أسماها بـ"الحركات الإرهابية"، واستعادة الثقة المفقودة.

ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أنه من الضروري على أعضاء المجلس الوزاري الحكومي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الكلام القليل، مقابل الفعل الكثير، والعمل بدأب على السرية، وعدم نشر محادثات الجلسات، كما جرى من قبل.

وطالب الجنرال الإسرائيلي بتغيير القيادة السياسية، وتنحي بنيامين نتنياهو، وتولي القيادة في بلاده من يحمل الخبرة والمسؤولية القيادية.