إيران: علاقاتنا مع تركيا إيجابية ومتنامية

ودعا مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى بذل مزيد من الجهود في هذا السياق، وذلك خلال لقائه وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان.
واشار إلى عقد أربع دورات لاجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا في إطار لقاءات القمة بين رئيسي البلدين والاتفاقيات المبرمة في هذه الاجتماعات، معربا عن ارتياحه لقرب انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما أعرب عن أمله في الإسراع في بذل مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود في العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية.
وأضاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية "توسيع مجالات التعاون والعلاقات الشاملة مع دول الجوار يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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