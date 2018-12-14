إيران: علاقاتنا مع تركيا إيجابية ومتنامية

قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، إن العلاقات بين طهران وأنقرة إيجابية، ونمت في السنوات الماضية.

ودعا مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى بذل مزيد من الجهود في هذا السياق، وذلك خلال لقائه وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان.

© AP Photo / Emrah Gurel وزير: تركيا حصلت على إعفاء أمريكي من عقوبات إيران

وعبر واعظي عن أسفه لحادث تصادم القطار في أنقرة، أمس الخميس، معربا عن مواساة وتعاطف الحكومة والشعب الإيراني مع تركيا حكومة وشعبا؛ بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

واشار إلى عقد أربع دورات لاجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا في إطار لقاءات القمة بين رئيسي البلدين والاتفاقيات المبرمة في هذه الاجتماعات، معربا عن ارتياحه لقرب انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أعرب عن أمله في الإسراع في بذل مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود في العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية.

وأضاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية "توسيع مجالات التعاون والعلاقات الشاملة مع دول الجوار يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".