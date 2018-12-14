ظريف مشيرا إلى إساءة الأمريكيين للسعودية: باعتباري مسلما أشعر بالخجل فيما يتعلق بجيراننا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عصر غطرسة القوى الكبرى قد انتهى، موضحا أن أمريكا لا تتحكم بكل الأحداث في العالم.

وأكد ظريف في كلمة ألقاها في مؤتمر حزب نداء الشعب الإيراني اليوم الجمعة، أن السياسة الخارجية ضمن نطاق المصالح الوطنية وليست مصلحة سياسة أو فئوية، وقال: إن إيران دولة مقتدرة ومؤثرة، وكانت مؤثرة دوما من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، وهذه حقيقة تم إثباتها ليس فقط خلال 40 سنة ولكن على مدى 7000 سنة الماضية، وفقا لوكالة "فارس".

© AP Photo / Cliff Owen الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على من لا يمتثلون للعقوبات المفروضة على إيران

وتطرق إلى أن الشعب هو أساس اقتدار إيران، مضيفا: في جميع عناصر القوة الظاهرة، فإن جيراننا متقدمون علينا، فأحدهم عضو في الناتو والآخر يمتلك قنبلة نووية ، وميزانية إيران الدفاعية لكل شخص هي الأقل في جميع منطقة الشرق الأوسط باستثناء مصر.

وأكد ظريف أن السعودية انفقت العام الماضي 69 مليار دولار على شراء الأسلحة، فيما كانت ميزانية إيران الدفاعية أقل من 16 مليار دولار.

وأشار إلى إساءة المسؤولين الأمريكيين للسعودية، وقال: باعتباري مسلما أشعر بالخجل فيما يتعلق بجيراننا عندما يقول غراهام ليندسي (السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي)، لو تخلينا عن دعمنا لكم لمدة أسبوع لاضطررتم للتكلم باللغة الفارسية.

وشدد ظريف على أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الغرب هو مركز العالم في الوقت الحاضر، لأن العالم ليس كما في القرون الوسطى تتحكم فيه القوى الغربية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن العالم تغير وأن الغرب لم يعد مركزا للعالم، مضيفا: أن عصر غطرسة القوى الكبرى في العالم قد انتهى، وهذا لصالحنا.

وأضاف: "الذين يناصبوننا العداء لا يهتمون من يكون رئيسا للجمهورية ومن يصبح وزيرا في إيران، ويجب أن نقبل أننا جميعا في سفينة واحدة".