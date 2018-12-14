تعرف على حجم صادرات إيران إلى العراق في 8 أشهر

أوضح تقرير صادر عن مؤسسة الجمارك الإيرانية، نشرته وكالة "فارس"، أن 21% من صادرات إيران غير النفطية تم تصديرها إلى العراق الذي تفوق على الإمارات في توريد السلع الإيرانية بفضل رغبة التجار الإيرانيين وانخفاض قيمة العملة المحلية الإيرانية.
وتصدرت السلع التي استوردها العراق من إيران، الوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الناجمة عن تقطيرها ومنتجات الزفت والشمع المعدني والمواد والمنتجات البلاستيكية حيث شكلت 35% من إجمالي السلع المصدرة.
كما ضمت السلع المصدرة من إيران إلى العراق الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع غيارها والأجهزة الصوتية والمرئية بنسبة بلغت 12% من إجمالي الصادرات.
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