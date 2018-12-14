تعرف على حجم صادرات إيران إلى العراق في 8 أشهر

بلغت صادرات إيران من السلع غير النفطية إلى العراق أكثر من 6.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار، ما يشكل خمس إجمالي الصادرات الإيرانية إلى الخارج.

أوضح تقرير صادر عن مؤسسة الجمارك الإيرانية، نشرته وكالة "فارس"، أن 21% من صادرات إيران غير النفطية تم تصديرها إلى العراق الذي تفوق على الإمارات في توريد السلع الإيرانية بفضل رغبة التجار الإيرانيين وانخفاض قيمة العملة المحلية الإيرانية.

© REUTERS / AZAD LASHKARI إيران تسعى لفتح معابر حدودية جديدة مع إقليم كردستان العراق

وشهدت الصادرات الإيرانية إلى العراق، نموا بلغ 67% من 21 مارس حتى 21 أكتوبر/ تشرين 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 6 مليارات و757 مليون دولار.

وتصدرت السلع التي استوردها العراق من إيران، الوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الناجمة عن تقطيرها ومنتجات الزفت والشمع المعدني والمواد والمنتجات البلاستيكية حيث شكلت 35% من إجمالي السلع المصدرة.

كما ضمت السلع المصدرة من إيران إلى العراق الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع غيارها والأجهزة الصوتية والمرئية بنسبة بلغت 12% من إجمالي الصادرات.