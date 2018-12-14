بشعارات "الربيع العربي"... "السترات الصفراء" وصلت إسرائيل

ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الجمعة، أن المظاهرة شهدت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بعد أن أقدم بعضهم على سد مفترق طرق رئيس في تل أبيب، واعتقال نحو 10 نشطاء، وهي المظاهرات التي ارتدى خلالها المتظاهرون "سترات صفراء"، على غرار المتظاهرين في فرنسا.
لن ندفع
وتوقعت القناة على موقعها الإلكتروني بزيادة أعداد المتظاهرين التي يمكن أن تستمر لأيام مقبلة. ورفع المتظاهرون شعار "لن ندفع"، ووضعوا لافتات على سلع ومشروبات، تحمل عنوان "لن ندفع…حتى لا نزيد ثرواتهم". وهي الشعارات التي رفعوها للتنديد بارتفاع الأسعار.
December 14, 2018
ومن جانبها، أوضحت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن كثيرا من المسؤولين ورؤساء الأحزاب الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة، من بينهم، يائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، الذي أعرب عن تأييده لمطالب المتظاهرين، وارتدى سترة صفراء، على غرارهم.
الربيع العربي
ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تشبه شعارات "الربيع العربي"، على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام"، حيث رفعوا لافتات، مثل "بيبي [نتنياهو] إلى السجن… لن ندفع…الحكم للشعب وليس للسلطة أو الفرد"
ويذكر أن فرنسا تشهد احتجاجات "السترات الصفراء"، ردا على غلاء المعيشة والفساد، التي بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد أكثر الاحتجاجات عنفًا، خلال السنوات الأخيرة في فرنسا.
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