الرئيس التركي: السعودية تريد محو تسجيلات قتل خاشقجي... ويهدد بكشف المزيد من الأمور

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السعودية طلبت الحصول على تسجيلات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية إلى أن السلطات السعودية طلبت الاستماع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي، والحصول عليها.

وأضاف قائلا "أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحونها؟".

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى السعودية بقوله: "لو كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فيمكن أن تتولى محاكم إسطنبول ذلك الأمر، فهي من شهدت تلك الجريمة وفقا للقانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وأردف بقوله: "بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي (المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة) الصريح في هذا الشأن، لقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة".

وهدد أردوغان بكشف المزيد من الأمور، بحسب قوله.

ومضى بقوله "هؤلاء (قتلة خاشقجي) يظنون أن العالم والناس أغبياء، لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم".

وتطرق الرئيس التركي في حديثه للأزمة الفلسطينية، بقوله "نحب هذه المدينة المقدسة التي عرج منها الرسول، كما نحب إسطنبول والقاهرة وبغداد ومكة والمدينة، ولهذا نقول إن القدس خط أحمر لنا".

وتابع "تحتل مكة نصف قلوبنا والمدينة المنورة النصف الآخر أما القدس فتحيط بهم جميعا".

واستطرد "مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط تزداد مبيعات الأسلحة لدى الدول الغربية، وكلما انشغل المسلمون ببعضهم يزداد الاحتلال في فلسطين والاضطهاد في أراكان ويتفاقم الجوع في الصومال".

وأتم أردوغان حديثه "بعض الدول الأوربية إلى جانب الإدارة الأمريكية لا ترفع صوتها حيال سياسات الاحتلال الإسرائيلي خجلا من مشاهد (المظالم ضد اليهود) إبان الحرب العالمية الثانية".