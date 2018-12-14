مسؤول روسي يعلن عن تسليم قوى الأمن اللبنانية هبة عسكرية

بيروت — سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية عن فرولكين قوله، خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بحضور الملحق العسكري الروسي في لبنان راتمير غاباسوف ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الروسية جورج شعبان إن: "الحكومة الروسية قررت تسليم الهبة لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع".
إلى ذلك، قال المسؤول الروسي إن: "العلاقات اللبنانية-الروسية قديمة جدا، وهي تعود إلى أيام القياصرة، وهي مستمرة ونسعى إلى تعزيزها وتوثيقها"، لافتا إلى أن: "هذه العلاقة متشعبة هي سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية".
من جهته، أكد المشنوق على: "متانة العلاقات اللبنانية-الروسية"، مشددا على: "أهمية الدور الروسي في سوريا، الذي ساعد على الاستقرار وأعطى روسيا مدى مختلفا وأوسع في المنطقة".
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