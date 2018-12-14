ارتفاع عدد القتلى في هجوم ستراسبورغ إلى 4 أشخاص

ارتفع عدد القتلى بهجوم ستراسبورغ في فرنسا إلى 4 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه.

باريس — سبوتنيك. أعلنت إذاعة "فرانس إنفو" اليوم الجمعة، "ارتفاع عدد ضحايا اعتداء ستراسبورغ إلى أربعة أشخاص بعد وفاة ضحية متأثرة بجروحها".

© REUTERS / Christian Hartmann الشرطة الفرنسية تقضي على منفذ اعتداء ستراسبورغ

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار، في هجوم أكّدت السلطات دافعه "الإرهابي".

يذكر أن الشرطة الفرنسية استطاعت ، مساء أمس الخميس، القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورغ شريف شيخات بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه الاعتداء، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي من مدينة ستراسبورغ.