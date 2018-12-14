ترامب يتحدث عن موعد عقد صفقة تجارية وشاملة مع الصين

القاهرة — سبوتنيك. قال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة إن: "الصين تقول إن نموها الاقتصادي أقل بكثير بسبب الحرب التجارية معها، وقامت بتعليق التعريفات الجمركية الأمريكية بينما الولايات المتحدة في حالة جيدة جدا".

وأضف ترامب: "تريد الصين أن تعقد صفقة كبيرة وشاملة للغاية. يمكن أن يحدث، وبسرعة".

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين على هامش قمة العشرين، الأسبوع الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تسري تلك الزيادة في أول يناير/ كانون الثاني. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.