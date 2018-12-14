بوغدانوف: الوقت مناسب للبدء في إعادة إعمار سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن الوقت مناسب للبدء في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

دمشق — سبوتنيك. وقال بوغدانوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "نعتقد أن الظروف ملائمة للبدء بعمل جدي لإعادة إعمار البنى التحتية والاقتصادية التي دمرتها الحرب على سوريا خلال سبع سنوات وأكثر".

© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым الأسد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي إعادة الإعمار والتعاون

وتابع بوغدانوف : "لا نستبعد أن نشاهد استفزازات ومحاولات نسف الجهود لكن أعتقد أن الموقف الروسي واضح ومنسجم مع مطالب الشعب السوري".

وأضاف بوغدانوف: "خلال لقائنا بالأمس مع الرئيس الأسد ناقشنا تفصيليا كل الشؤون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة في إطار أستانا وسوتشي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتفاهمات ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلد ووحدة الأراضي السورية وسلامتها… ونتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ".

وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول التهديدات التركية بشن عملية ضد الأكراد، قال بوغدانوف: "نحن على صلة مع جميع الأطراف بما فيها الأكراد في سوريا وغير سوريا".

وأشار بوغدانوف إلى أنه: "حتى داخل الصفوف الكردية هناك أكثر من رأي وهناك تعددية للآراء…الأمر الذي يؤدي إلى شلل في المواقف".

وردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، قال بوغدانوف: "نأمل أنه سيعمل بشكل جدي ومسؤول بالملف السوري".