أمريكا تحذر موظفيها في إسرائيل من عدم التواجد قرب الحدود اللبنانية

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تعميما يحظر على كافة موظفيها التواجد بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، نظراً للأوضاع الأمنية المتوترة مع استمرار عملية "درع الشمال" التي بدأت قبل أسبوعين والتي ذكر أنها تستهدف أنفاقا هجومية قام "حزب الله" بحفرها وتمتد إلى داخل إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية فقد "منعت السفارة الأمريكية في القدس الجمعة، موظفي الإدارة الأمريكية وعائلاتهم المُقيمين في إسرائيل، من السفر في رحلات خاصة إلى الجليل الأعلى، بسبب تزايد التوتر، على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان".

وأضافت القناة بأن "الإعلان ذكر أن التوجيه يسري على المنطقة الواقعة شمال شارع رقم 89 الإسرائيلي، باستثناء مدينتي صفد وروش بينا شمالي إسرائيل ".

وقالت القناة بأن "غيؤورا زلتس رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير السياحة ياريف ليفين، إلى الضغط على الجهات العليا في الإدارة الأمريكية، لإلغاء هذا التعميم".

واعتبر زلتس هذا التوجيه "مكافأة للإرهاب، وليس له أي مبرر، لأن المنطقة تعيش في روتين مدني كامل".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "درع الشمال" العسكرية، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتحديد ما اسماه الأنفاق الهجومية التي حفرها "حزب الله" اللبناني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأيدت واشنطن إسرائيل في هذه العملية، على لسان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون، الذي أضاف أن بلاده "تدعم بقوة، جهود إسرائيل للدفاع عن سيادتها، وتدعو حزب الله إلى التوقف عن حفر الأنفاق".