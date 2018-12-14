بالصور... شاهد حجم الضرر الذي ألحقته طائرة دون طيار بطائرة ركاب

تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "إيرومكسيكو" لأضرار في الأنف عند هبوطها في مطار تيخوانا في المكسيك بعد اصطدامها بطائرة دون طيار.

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية الضرر الكبير الذي حل بطائرة "بوينغ 737-800" التي كانت تحلق من غوادالاخارا إلى تيخوانا.

في الوقت الذي أظهر التسجيل الصوتي في قمرة القيادة أنهم سمعوا صوتا مرتفعا جدا للضربة.

وأعلنت شركة الطيران أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي، ولم تتعرض سلامة الركاب للتهديد، وقال ممثل عن شركة الطيران أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.

وتمنع معظم الدول الطائرات دون طيار من الطيران في المسارات المخصصة للطائرات.