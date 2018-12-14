بالصور... شاهد حجم الضرر الذي ألحقته طائرة دون طيار بطائرة ركاب

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية الضرر الكبير الذي حل بطائرة "بوينغ 737-800" التي كانت تحلق من غوادالاخارا إلى تيخوانا.
في الوقت الذي أظهر التسجيل الصوتي في قمرة القيادة أنهم سمعوا صوتا مرتفعا جدا للضربة.
Avión de Aeroméxico choca con dron en #Tijuana https://t.co/5ffb6yCDCy pic.twitter.com/KyB9eyZncw— Milenio.com (@Milenio) December 13, 2018
وأعلنت شركة الطيران أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي، ولم تتعرض سلامة الركاب للتهديد، وقال ممثل عن شركة الطيران أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.
وتمنع معظم الدول الطائرات دون طيار من الطيران في المسارات المخصصة للطائرات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)