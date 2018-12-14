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22:19 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع حول موضوع أزمة السترات الصفراء في باريس، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    من خارج البلاد... ماكرون يوجه دعوة مهمة لمتظاهري "السترات الصفراء"

    © REUTERS / Yoan Valat
    العالم
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    وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة مهمة، مساء اليوم الجمعة، إلى متظاهري "السترات الصفراء".

    ودعا ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، حركة السترات الصفراء للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع و"احتلال الساحات العامة"، بحسب موقع "Europe 1" الفرنسي.

    شعبية ماكرون
    © Sputnik .
    شعبية ماكرون تسقط على خلفية "السترات الصفراء"

    وقال ماكرون: "لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع تحمّل حوار يعتمد على مبدأ العنف واحتلال الأماكن العامة"، داعيا المتظاهرين "للعودة للهدوء والنظام"،.

    واعتبر ماكرون بأنه ومن خلال الإجراءات التي اتخذها "رد على غضب السترات الصفراء" عبر قرارات متعلقة بالقدرة الشرائية وبتفعيل الحوار على مستوى المناطق.

    وتابع ماكرون قائلا إن "المنطق والمصلحة العامة يجب أن تدفع الجميع للحوار".

    وختم قائلا: "إذا اعتبر الفرنسيون أن نظرتهم لفرنسا غير ممثلة كما يجب، فعندها يجب أن يترجموا إرادتهم خلال الانتخابات الأوروبية والبلدية المقبلة. بلدنا اليوم يحتاج للهدوء والنظام".

    هذا ومن المتوقع أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، غدا السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الخامس على التوالي وسط دعوات السلطة للتهدئة وعدم اللجوء للشارع.

    وتأتي دعوة ماكورن بعدما وجهت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول، دعوة إلى محتجي "السترات الصفراء" قبيل مظاهرات السبت المقبل.

    متظاهرون تابعون لحركة السترات الصفراء يشاهدون كلمة الرئيس الفرنسي داخل الخيام
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    حركة "السترات الصفراء" ترد على قرارات ماكرون

    ودعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، من خلال موقع "سينيوز، السترات الصفراء إلى الامتناع عن التظاهر، السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".

    وقال غريفو: "متوجها إلى المحتجين، إنه بعدما تمكنت "السترات الصفراء" من "التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر".

    وأضاف: "في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت" في جميع أنحاء فرنسا، لكن "ليس من الحكمة التظاهر" نظرا للاعتداء الذي حدث في ستراسبورغ، الثلاثاء الماضي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار فرنسا, السترات الصفراء, الحكومة الفرنسية, إيمانويل ماكرون, فرنسا
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