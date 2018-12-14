في قلب العاصمة الروسية... السفارة القطرية تحتفل باليوم الوطني

نظمت السفارة القطرية، اليوم الجمعة، حفلا في قلب موسكو بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، حيث أكد السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، على أن السنة الثقافية الروسية - القطرية المتبادلة ساهمت في التقارب بين الدولتين.

موسكو — سبوتنيك. وقال العطية في افتتاح الفعالية: "أعرب عن جزيل الشكر والتقدير لفريق العمل، الذي أعد ونظم الفعاليات الثقافية بين قطر وروسيا، أنا على ثقة بأن فعاليات السنة الثقافية ساهمت في التقارب بين بلدينا وجعلت كلا من شعبينا يفهم الآخر بصورة أفضل".

وشهد المشاركون والحضور عرضا مسرحيا قدمه الفنان الروسي الشهير، سيرغي بولينين، برفقة موسيقى الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان الروسي البارز، كيريل ريغتير.

© Sputnik . Alexey Danichev لأول مرة... قطر في منتدى بطرسبورغ الثقافي

هذا وتحتفل دولة قطر في 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني وذلك إحياء لذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913) الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كيانا واحدا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر 1971 أعلن الشيخ خليفة بن حمد استقلال قطر لتنتهي بذلك المعاهدة البريطانية القطرية التي أبرمت عام 1916.

وتتمتع الدوحة وموسكو بعلاقات وطيدة ومتينة في كافة المجالات، من بينها المجالات السياسية، حيث زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، روسيا عدة مرات، كان آخرها في 15 تموز/ يوليو الماضي، حيث التقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. بالإضافة إلى مشاركة أمير قطر في حفل نقل التفويض لبلاده لاستضافة نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم، عام 2022.

الجدير بالذكر أيضا أن وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، ونظيره القطري صلاح بن غانم العلي، قد وقَعا سابقا اتفاقا لتنظيم سنة ثقافية متبادلة بين روسيا وقطر عام 2018.

وتهدف الخطوة التي جاءت على هامش منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي، إلى دعم وتوسيع مجالات التعاون بين موسكو والدوحة، كوسيلة لإثراء العلاقات بين البلدين وتوطيدها.