جنوب السودان يرد على التهديدات الأمريكية

ردت حكومة جنوب السودان على الإدارة الأمريكية، في أول رد فعل لها على قرار قطع جميع المساعدات المالية المقدمة للجنوب.

وقالت الحكومة: "إنها لا تعتمد في تسيير أعمالها على الدعم المالي الأمريكي، وذلك في أول رد فعل لها على القرار الصادر من الإدارة الأمريكية أمس الخميس بقطع جميع المساعدات المالية المقدمة لدولة جنوب السودان"، حسب موقع "أخبار السودان".

© AP Photo / Justin Lynch الأمم المتحدة: آلاف الجنود الأطفال لا يزالون عالقين بعد حرب جنوب السودان

وأكد وزير الإعلام مايكل مكوي لويث "قد قاطعتنا واشنطن منذ فترة طويلة، كما أن حكومة جنوب السودان لا يتم تسييرها بتمويل أمريكي، كل ما يقدموه يصب في مجال العون الإنساني، وهذا لا علاقة له بالحكومة".

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها "لن تقدم قروضا مالية أو المزيد من مواردها إلى حكومة جنوب السودان لمنع من وصفتهم بـ"القادة المفسدين" من الاستمرار في ارتكاب المزيد من أعمال العنف، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس حول الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب نحو أفريقيا.

واتفق الفرقاء في جنوب السودان في 5 سبتمبر(أيلول) الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا.

وشهد جنوب السودان حربا أهلية اندلعت، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، بين القوات الحكومية وقوات موالية لقائد المعارضة ريك مشار، تسببت في قتل آلاف من العسكريين والمدنيين إضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من السكان إلى داخل البلاد وخارجها.