بالفيديو... لحظة اصطدام قطار في تركيا بجرار

صورت كاميرات مراقبة، لحظة اصطدام قطار في العاصمة التركية أنقرة والذي قتل فيه 9 أشخاص.

اصطدم قطار ركاب بجرار قطار، بعدها صدم رصيف محطة وجسرا للمشاة.

وأفادت وسائل إعلامية تركية، أمس الخميس، عن حصول حادثة اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.

Security camera captures the moment a high-speed train crashed into a locomotive in Turkey’s Ankara, killing 9 people and injuring 47 othershttps://t.co/cUYZBeahwf pic.twitter.com/ONQtRcCElu — DAILY SABAH (@DailySabah) December 14, 2018

وأفادت قناة "سي إن إن" التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأكد حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، مقتل 9 أشخاص، وقال شاهين: "القطار اصطدم بقاطرة لا يفترض وجودها على طريقه".