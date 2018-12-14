سفارة السعودية في باريس تناشد المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر

ونشرت سفارة المملكة، تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"،مشيرة فيها إلى أنه بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، فإن على المواطنين الزائرين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر.

وطالبتهم بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المقررة لها غدا السبت الموافق 15 ديسمبر/ كانون الثاني.

توصي السفارة مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات. pic.twitter.com/L3XwhnaABs — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) December 14, 2018

ودعا ماكرون، اليوم خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، حركة "السترات الصفراء" للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع و"احتلال الساحات العامة".

تأتي دعوة ماكرون بعدما وجهت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول، دعوة إلى محتجي "السترات الصفراء" قبيل مظاهرات السبت المقبل.

هذا ومن المتوقع أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، غدا السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الخامس على التوالي وسط دعوات السلطة للتهدئة وعدم اللجوء للشارع.