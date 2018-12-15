مقتل 6 من قوات الأمن الباكستاني وإصابة 14 آخرين في هجوم على قافلة

لقي ما لا يقل عن 6 من أفراد قوات الأمن مصرعهم نتيجة هجوم شنته جماعات مسلحة على قافلة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، وفقاً لصحيفة "ديلي باكستان".

© AP Photo / Anjum Naveed رئيس وزراء باكستان يكشف فحوى محادثات مع إيران والسعودية

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع في منطقه كيش بالقرب من الحدود مع إيران. ووفقا لما ذكره وزير الإعلام في مقاطعة زاهورا أحمد بولادي، وأسفر إطلاق النار، عن إصابة 14 آخرين من قوات الأمن.

وتشير الصحيفة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة المسؤولية عن الهجوم بعد.

يذكر أن 3 مسلحين و3 من رجال الشرطة الباكستانية لقوا مصرعهم جراء هجوم استهدف في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوب باكستان. وأدانت الصين حينها بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قنصليتها.