الرئيس الصربي يتهم أمريكا وبريطانيا وألمانيا بتشكيل جيش في كوسوفو

اتهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بالوقوف وراء تشكيل جيش في جمهورية كوسوفو غير المعترف بها.

بلغراد — سبوتنيك. وخاطب الرئيس الصربي شعبه يوم الجمعة قائلا:"اليوم، أصبح واضحا تماما، أن الألبانيين ورعاتهم لا يرغبون بتاتا للتوصل إلى حل وسط، وأصبح واضحا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان وراء كل ما يفعلوه، أما مسألة جيش كوسوفو، ألمانيا تقف ورائه".

© AP Photo / Giannis Papanikos الرئيس الصربي يكشف موعد إعلان كوسوفو عن تشكيل جيش "بريشتينا"

مضيفا:"نشعر بخيبة أمل لحقيقة ما يجري، وما يجري ليس بالجديدة بالنسبة لنا".

وأعلن رئيس جمهورية كوسوفو غير المعترف بها، هاشم تاتشي، في وقت سابق، أن جيش كوسوفو الذي تشكل حديثا سوف يصبح شريكا نشطا وحليفا جديرا بالثقة لحلف الناتو.

هذا ووافق برلمان كوسوفو يوم الجمعة على 3 قوانين تنص على تحويل السلك الحالي لقوات الأمن المسلحة تسليحا خفيفا إلى جيش مسلح تسليحا كاملا يتألف من 5 آلاف جندي. حيث ستشكل كوسوفو جيشها الخاص، على الرغم من انتقادات من صربيا المجاورة وحلف الناتو لهذه الخطوة.