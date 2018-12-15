ترامب يعين ميك مولفاني رئيسا لإدارة البيت الأبيض

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر": "يسعدني أن أعلن لكم، بأن رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، ميك مولفاني سيكون رئيسا لإدارة البيت الأبيض بدلا من الجنرال جون كيلي، الذي خدم بلادنا بشكل جيد"، مشيرا إلى أن "ميك قام بعمل رائع في الإدارة".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن "جون كيلي سوف يغادر بنهاية العام… وسوف نعلن من يخلفه خلال يوم أو يومين"، واصفا كيلي بـ "الشخص الرائع".
فيما أشار الإعلام الأمريكي إلى أن الإعلان جاء بعد توتر في العلاقات بين كليهما وصل إلى حد القطيعة.
وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات سواء لخلافات مع إدارة الرئيس أو ارتباطا بالتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، والذي تنفيه موسكو.
وأعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استقالة مندوبته بالأمم المتحدة، نيكي هيلي. كما أقال الشهر الماضي وزير العدل جيف سيشنز لخلافات حول التحقيقات التي يجريها مولر.
….I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018
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