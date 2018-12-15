المفوضية الأوروبية للطاقة تدعو روسيا وأوكرانيا لاستئناف المحادثات بشأن الغاز

بروكسل — سبوتنيك. وكتب شيفتشوفيتش في مدونة صغيرة على تويتر: "دعوت أوكرانيا وروسيا إلى بروكسل للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية بشأن الغاز على المستوى السياسي في يناير".
يذكر أن أوكرانيا قد توقفت عن شراء الغاز من روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 2016-2017 لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، وتم ضخ الغاز الذي تم شراؤه من الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين.
وعقدت المحادثات الثلاثية حول نقل الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 تموز/يوليو في برلين لأول مرة، بعد تحكيم ستوكهولم بسبب النزاعات بين "غازبروم" و"نفطوغاز" بموجب عقود توريد وعبور الغاز.
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