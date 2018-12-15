المفوضية الأوروبية للطاقة تدعو روسيا وأوكرانيا لاستئناف المحادثات بشأن الغاز

وجها نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، دعوة إلى روسيا وأوكرانيا لزيارة بروكسل في كانون الثاني/ يناير، لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن الغاز على المستوى السياسي.

بروكسل — سبوتنيك. وكتب شيفتشوفيتش في مدونة صغيرة على تويتر: "دعوت أوكرانيا وروسيا إلى بروكسل للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية بشأن الغاز على المستوى السياسي في يناير".

© Sputnik . Sergei Krasnoukhov أوكرانيا: قررنا شراء الوقود من أوروبا وروسيا ترد بقطع الغاز

فضلا عن ذلك يتوقع رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة مشاركة الشركات التجارية في الاجتماع.

يذكر أن أوكرانيا قد توقفت عن شراء الغاز من روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 2016-2017 لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، وتم ضخ الغاز الذي تم شراؤه من الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين.

وعقدت المحادثات الثلاثية حول نقل الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 تموز/يوليو في برلين لأول مرة، بعد تحكيم ستوكهولم بسبب النزاعات بين "غازبروم" و"نفطوغاز" بموجب عقود توريد وعبور الغاز.