رئيس نيكارغوا يصف أفعال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"جرائم حرب"

© AFP 2018 / Marvin Recinos أمريكا تشبه نيكاراغوا بسوريا

مكسيكو — سبوتنيك . ونقلت وكالة "آي في إن" عن أورتيغا قوله في قمة "ألبا" لشعوب أمريكا في هافانا: "جميع هذه الإجراءات والهجمات التي تجري في العالم من قبل القوى العظمى في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي ليس لها أي مبرر قانوني".

مضيفا: "هذه جرائم حرب".

وأشار أورتيغا إلى أن سياسة التدخل الأمريكي ضد فنزويلا تمثل عدم احترام للقانون الدولي والشيء نفسه ينطبق على كوبا، منوها بهذا الصدد "على الرغم من أن أغلبية الدول في الأمم المتحدة صوتت لصالح وقف الحصار المفروض على كوبا، إلا أن القوى العظمة في أمريكا الشمالية لم تمتثل له".