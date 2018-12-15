لبحث التعاون الاستراتيجي... طهران: روحاني في تركيا قريبا

وأفاد الموقع الإعلامي برئاسة الجمهورية الإيرانية، أن واعظي قدم خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عصر الجمعة، عرضا للقاءاته ومشاوراته مع كبار المسؤولين الاتراك، والتوافقات الحاصلة للزيارة القادمة للرئيس، حسن روحاني، إلى أنقرة، لحضور الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
واعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية الصداقة والتفاهم وتطابق وجهات النظر بين الرئيسين، الإيراني والتركي، في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، عاملا مهما في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع في تنفيذ التوافقات الثنائية وتسهيل التعاون بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين.
وأعرب الرئيس التركي خلال اللقاء عن سروره لوتيرة العلاقات وجهود مسؤولي البلدين في مسار تنفيذ التوافقات والبرامج المشتركة في مختلف القطاعات، معتبرا الزيارة القادمة للرئيس الإيراني ـ دون تحديد التاريخ ـ إلى تركيا وعقد الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا فرصة سانحة لتنمية وترسيخ العلاقات بينهما.
وأشار أردوغان إلى ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون ودعم الناشطين الاقتصاديين في البلدين، قائلا: إن تطوير العلاقات مع إيران يحظى بأهمية استراتيجية لتركيا.
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