لمواجهة التصعيد في الضفة... توصيات استخباراتية للجيش الإسرائيلي

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، السبت، أن الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية "أمان" توصي القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب بضرورة التنسيق الأمني بين بلادهم والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كأحد الحلول الرئيسة لمواجهة التصعيد في مدن وبلدات الضفة.

ראש אמ"ן האלוף תמיר היימן אמר השבוע לחברי הכנסת בוועדת חוץ וביטחון, כך לפי כמה מהם: הדבר הכי משמעותי ליציבות בגדה זה שמירה על שיתוף הפעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ושמירה על אופק כלכלי לציבור בגדה — Gili Cohen (@gilicohen10) December 14, 2018

نشرت الكاتبة والمحللة السياسية الإسرائيلية، غيلي كوهين، تغريده لها على حسابها الشخصي على "تويتر"، جاء فيها أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، الجنرال تامير هيمان، يوصي بلاده بضرورة العمل في اتجاهين متوازيين، الأول يتعلق بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، والثاني يدور حول وجود أفق اقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونشرت كوهين، الكاتبة والمحللة بهيئة البث الإسرائيلية، قناة كان العبرية، أن هاتين الخطوتين يؤسسان لقوة داعمة لمواجهة الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، التي تشهد حالة من التمرد على الجيش الإسرائيلي، رغم مواصلة بناء الحواجز العسكرية، واعتقال العشرات من أبناء الضفة.