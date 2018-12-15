هبوط اضطراري لطائرة هندية بسبب قنبلة

وذكرت القناة نقلا عن مصدر في إدارة المطار أن الطائرة التي كانت في طريقها من مومباي إلى لوكناو عبر نيودلهي أجبرت على العودة بعد إقلاعها ووضعها في موقف بعيد للتفتيش.

ولم يعثر رجال الأمن بعد تفتيش شامل على أي آثار لقنبلة على متن الطائرة.

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) December 15, 2018

​واتضح فيما بعد أن امرأة لم تذكر اسمها، أخبرت مكتب التسجيل عن وجود قنبلة داخل الخطوط الملاحية.

وتكررت الحادثة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حيث قامت طائرة ركاب أيرلندية متوجهة من أمستردام إلى تل أبيب عملية هبوط اضطراري في بوخارست إثر إنذار بوجود قنبلة على متنها.