قائد البحرية الإيرانية: نعمل على تحييد "إيرانوفوبيا"

© AP Photo / Iranian Army via AP ماذا يحدث في الخليج العربي...تعزيز البحرية الإيرانية ووصول أكبر مجموعة للبحرية الأمريكية

وأضاف الأميرال، أفشين تاشك، إن استمرار تواجد القطع البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني، من أجل تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه البعيدة، وتحييد مشروع التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية للجمهورية الإيرانية.