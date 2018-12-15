قائد الطيران الإيراني: نمتلك أحد أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط

وأوضح قائد طيران الجيش الإيراني، اليوم السبت، في كلمة خلال الندوة الأولى لنخب طيران الجيش والشركات المعرفية "إن أسطول مروحياتنا ضخم وهو أحد أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط". وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
وأضاف قرباني أن التهديدات الإقليمية والدولية هي جزء من التحديات التي تستدعي أن نحافظ على استعدادنا لمواجهة تلك التهديدات.
ولفت قائد طيران الجيش الإيراني إلى أن طيران الجيش بالتعاون مع حرس الثورة الإسلامية يغطي، في الوقت الراهن، جميع أرجاء البلاد، قائلا، ينبغي على النخب التلاحم لكي نمتلك أسطولا حديثا ومتطورا من المروحيات.
وأكد العميد قرباني أن مركز الشهيد "وطن بور" التدريبي، يعتبر أكبر مراكز التدريب على المروحيات في الشرق الأوسط، قائلا، كنا في السابق ندرب طلابا من دول أجنبية، واليوم ننوي أیضا تدريب طيارين من دول أجنبية.
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