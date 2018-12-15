قناة عبرية: احتمالية خطف جنود بالضفة قائمة

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس، الجمعة، أن العمليات الفلسطينية "الإرهابية" مستمرة في مدن الضفة الغربية، وتوجد احتمالية لخطف جنود إسرائيليين، فدوافع العمل لدى حركة حماس وغيرها من الفلسطينيين مرتفعة.

© AFP 2018 / Gali Tibbon وزير دفاع إسرائيلي سابق: "حماس" أفقدتنا قوتنا

وأجرت الصحيفة العبرية حوارا مع المعلق العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، الكاتب، تسيفي يحزقيلي، جاء فيه أن "هناك مجموعات مسلحة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن دوافع العمل لديهم مرتفعة، ولديهم العتاد اللازم، فضلا عن وجود رغبة وقوة ومحفزات للقيام بمثل هذه العمليات "الإرهابية".

وأفادت الصحيفة العبرية بأن "حماس لديها قناعة بأن إسرائيل تمر بمرحلة ضعيفة، في الوقت الراهن، وتحديدا بعد أن وافقت على اتفاق التهدئة معها في قطاع غزة، ولذلك ستدفع حماس بكل قوتها نحو تنفيذ عمليات في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان يحزقيلي أن حركة حماس تتمنى السيطرة على الضفة الغربية وإسقاط الرئيس، محمود عباس (أبو مازن) والقيام بانتفاضة فلسطينية شاملة، ونقل الحرب من قطاع غزة إلى الضفة.