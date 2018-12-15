قنبلة "جمرات"... إضافة جديدة لتسليح المروحيات والدرون الإيرانية

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها زودت مروحياتها والطائرات دون طيار بقنبلة جديدة لها قدرات خاصة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه تم تسليح الطائرات المروحية والدرون والجايروبلين (Gyroplane) ، في الفترة الأخيرة، بقنبلة جديدة تسمى "جمرات".

وأوضحت الوكالة أن هذه القنبلة الجديدة المصممة لضرب الأهداف الأرضية الثابتة، تم عرضها في معرض قطع الغيار ومعدات المروحيات، الذي أقيم اليوم في قيادة قوات طيران الجيش الإيراني.

وذكرت الوكالة أن القنبلة "جمرات" تعد من ضمن القنابل الفاقدة للمعزز والمحرك وهي من دون الحاجة للقوة الدافعة تعتمد على كثافتها النوعية أو قوة الجاذبية وشكلها الأيروديناميكي في إصابة الاهداف.

ويبلغ وزن القنبلة 15 كيلو غرام وطولها مترا و 125 ميلليمترا، ويمكن نصبها على المروحيات والطائرات الدرون والجايروبلين وتطلق من ارتفاع لا يقل عن 500 متر عن سطح الأرض ومدى الإصابة يبلغ نحو 6 كيلو مترات كحد أقصى.

ولفتت "فارس" إلى أن القنبلة أمضت مراحل الاختبار والتقييم العملاني بنجاح على طائرات الجايروبلين التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية.

والجايروبلين هي طائرة صغيرة تستخدم في مجالات مثل الرصد ومراقبة خطوط الحدود.

القنبلة "جمرات" المزودة بمنظومة ملاحة GPS/AHRS بمعية باحث مصور، يمكن إطلاقها في سرعة 100 كم / ساعة للطائرة الحاملة لها وتبلغ اقصى سرعة لها 350 كم /ساعة.

وتصيب القنبلة "جمرات" الأهداف بهامش خطأ تحت 10 أمتار.