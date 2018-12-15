الإفصاح عن الهدف الحقيقي من العقوبات الأمريكية

كشف سفير أمريكي سابق عن الهدف الحقيقي من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وأوضح جون هيربست، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أوكرانيا سابقا، أن واشنطن تضع قيودا على التبادل التجاري مع روسيا لتجريدها من جيش قوي.

وقال هيربست، وهو رئيس المركز الاوراسي في مجلس الأطلسي حاليًا، على شبكة التلفزيون الأوكراني: نريد أن يكون الاقتصاد الروسي أضعف لأن الاقتصاد القوي يدعم القوة العسكرية في حين لا نريد أن تملك روسيا جيشا قويا.

وأكد أن العقوبات ضد روسيا تستجيب لمصالح الولايات المتحدة.

© Sputnik . Vladimir Sergeyenko قوات الدفاع الجوي الروسية في القرم

واستغلت الولايات المتحدة عودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان روسيا في عام 2014 لتشهر سلاح العقوبات في وجه روسيا.