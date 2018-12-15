"اترك لنفسك العنان وتخيل"... حيلة جديدة لـ"الموساد" لتجنيد العملاء

وأفادت القناة الثانية العبرية، مساء أمس، الجمعة، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قد توجه إلى أشخاص محددين ـ بحسب وصفه ـ لجذبهم إلى الانضمام إلى صفوفه، عبر نشر إعلان مثير، دون الإفصاح عن طريقة للاتصال به.

وذكرت القناة العبرية أن إعلان الموساد الإسرائيلي حمل عنوان "لو سمحت! هل لديك دقيقة"، وبأن هذا الإعلان هو حالة من التوظيف، غير العادي، للموساد، من خلال حملة دعائية جديدة تهدف إلى العثور على الأشخاص الأكثر إبداعا حول العالم، وتجنيدهم إلى صفوفه.

وطرح الإعلان القصير مجموعة من الأسئلة على المتقدمين للتجنيد، من بينها، مدى إمكانية المتقدم ترتيب شنطة سفر لثلاثة أيام ـ على سبيل المثال ـ مدعيا أن هناك فصولا وأسرارا مثيرة سوف يمر بها المتقدم في حياته، في حال انضم لجهاز "الموساد".

ومن بين ما كتبته القناة العبرية على موقعها الإلكتروني ترديد جملة "يمكنك احتساء كأسا من الخمر قبل العشاء.. ستصبح إنجليزيا.. وسنقدم لك ما يفوق الوصف والخيال.. تخيل فحسب".