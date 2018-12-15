إيران: يمكننا أن نحيا 40 عاما أخرى تحت العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده يمكنها أن تحيا في ظل العقوبات الأمريكية 40 سنة أخرى.

القاهرة- سبوتنيك وأضاف ظريف "أتقنا فن الالتفاف على العقوبات وسنستمر في بيع النفط والتعامل مع المجتمع الدولي".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2018

وتابع، في لقاء خلال منتدى الدوحة اليوم السبت في العاصمة القطرية، "طهران ستسمر في بيع النفط والتعامل مع المجتمع الدولي رغم العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الوزير الإيراني "سنفكر مليا قبل إعطاء الفرصة للمنسحبين للعودة إلينا في المستقبل".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.

يقام منتدى هذا العام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويناقش قضايا ويبحث آليات صنع القرار على مدار يومي 15 و16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.