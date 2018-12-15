مسؤول إيراني: أمريكا فشلت في كبح العلاقات التجارية العراقية معنا

أعلنت القنصلية العامة الإيرانية في مدينة السليمانية، شمال العراق، أنه على الرغم من كل الجهود والضغط من الأمريكيين على التجار العراقيين في السليمانية لعدم التجارة مع إيران، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.

وأضاف سعد الله مسعوديان، القنصل الإيراني العام في مدينة السليمانية، اليوم السبت، إن الأمريكيين يكافحون من أجل قطع العلاقات التجارية مع إيران في محافظة السليمانية، لكن الزيارات المتكررة التي يقوم بها التجار الكرد العراقيون، تظهر أنهم فشلوا في هذه الخطة، ولم ولن يتمكنوا من بلوغها. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

© REUTERS / REUTERS TV العبادي يوجه رسالة إلى المواطنين العراقيين الأكراد عبر "تويتر"