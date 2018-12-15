مسؤول إيراني: أمريكا فشلت في كبح العلاقات التجارية العراقية معنا

وأضاف سعد الله مسعوديان، القنصل الإيراني العام في مدينة السليمانية، اليوم السبت، إن الأمريكيين يكافحون من أجل قطع العلاقات التجارية مع إيران في محافظة السليمانية، لكن الزيارات المتكررة التي يقوم بها التجار الكرد العراقيون، تظهر أنهم فشلوا في هذه الخطة، ولم ولن يتمكنوا من بلوغها. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأكد مسعوديان أن القنصلية الإيرانية في السليمانية عرضت للتجار العراقيين أيضا تأشيرة مجانية لتشجيع التجار العراقيين على مواصلة أعمالهم مع إيران، دون هواجس.
وقال إن العلاقات مع إقليم كردستان العراق، وخاصة محافظة السليمانية، علاقات جيدة في جميع المجالات، حيث نجحنا في جذب أكثر من 700 طالب كردي إلي جامعات البلاد، في الفصول الدراسية الثلاثة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحركة اليومية للمسافرين الأكراد العراقيين إلي إيران، قال مسعوديان: إن القنصليات الإيرانية تصدر أكثر من 1000 تأشيرة دخول للمواطنين الكرد العراقيين، وهو أمر مهم، نظرا لكون الموسم الحالي ليس بموسم السفر والسياحة.
وأشار إلى أن أكثر من مليوني عراقي سافر إلى إيران في الصيف الماضي، ربعهم من الأكراد العراقيين، موضحا بأن القنصليتين الإيرانيتين في كردستان العراق، أصدرت كل منها 5 الاف تأشيرة يومية للمواطنين الأكراد العراقيين، بشكل فردي.
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