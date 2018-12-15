أكثر من 33 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء"، اليوم السبت، وصل إلى حوالي 33500 في منتصف النهار، أي ما يقارب نصف مستوى المشاركة في الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في باريس أن أقل من ثلاثة آلاف تجمعوا في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي من المظاهرات التي كانت سلمية حتى الآن، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

© Sputnik . Irina Kalashnikova اشتباكات بين الشرطة ومحتجي "السترات الصفراء" في باريس

وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بأعداد كبيرة في باريس حيث بلغ عددهم نحو 8000 رجل شرطة، مدعومين بـ14 عربة مدرعة كما تم الاستعانة بفرقة من الشرطة على الأحصنة.

وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.

كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.

وقال: "نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري".