جنرال إسرائيلي سابق يهدد "حزب الله": لا يعلمون حجمنا

قال جنرال إسرائيلي سابق إن "حزب الله" اللبناني لا يعرف حجم قواتنا العسكرية، أو قدر تطورها تكنولوجيا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، السبت، أن الجنرال أمير إيشيل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أوضح أن حزب الله اللبناني لا يعلم القدرات التقنية الإسرائيلية، وبأنه سيخسر كثيرا إذا ما تهور وحاول الدخول في مواجهة مع إسرائيل.

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك مصادر دولية لها مصالح كبيرة ومهمة في الحفاظ على الهدوء في لبنان، منها روسيا وفرنسا، وهو ما جاء على خلفية العملية الإسرائيلية العسكرية على الحدود الشمالية، والمعروفة باسم "درع الشمال".

وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال إيشيل ذكر أن الجيش الإسرائيلي زاد من قواته التقنية والتكنولوجية وقدراته العسكرية في الفترة الأخيرة، وبأنه لا يرغب في مواجهة حزب الله عسكريا.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن بلاده حاولت وتعمل، دوما، على عرقلة وصول أية أسلحة إيرانية إلى حزب الله اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، في الرابع من الشهر الجاري، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.