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    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018

    على "تويتر"... ترامب يعلن عن مغادرة وزير الداخلية منصبه

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    العالم
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن وزير الداخلية، ريان زينك، سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري بعد عامين عمل فيهما في إدارة ترامب، وحدد موعد تعيين خلفه في هذا المنصب.

    وقال الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:"سيغادر وزير الداخلية ريان زينك منصبه بنهاية العام، بعد أن شغل هذا المنصب لعامين تقريبا، حقق فيهما الكثير من الإنجازات، أود أن أشكره على خدمة أمتنا".

    وأضاف ترامب في تغريدة أخرى قائلا:"ستعلن إدارة ترامب عن اسم وزير الداخلية الجديد خلال الأسبوع المقبل"، على حد تعبيره.

    وكانت شبكة CNN الأمريكية نشرت تقريرا في أكتوبر/تشرين أول الماضي كشفت فيه أن زينك يخضع للتحقيق للاشتباه باستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق حينها.

    من جانبها، رحبت منظمات بيئية بمغادرة زينك منصبه، فأصدرت مديرة برنامج Fossil Fuels لأصدقاء الأرض، نيكول غيو، بيانا قالت فيه إن الأيام التي كان فيها زينك يقوم بسلب الأراضي ليثري نفسه وأصدقاءه قد انتهت.

    ونوهت غيو إلى أن زينك يعد أحد مسؤولي العار في إدارة ترامب، وأشارت إلى أن الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون لم يستطع محاسبته خلال الفترة الماضية.

    ويأتي الإعلان عن مغادرة زينك بعد أسبوع من إعلان ترامب مغادرة كبير موظفي البيت الأبيض وأقرب مستشاريه جون كيلي، في تغيير جديد لطاقمه في أجواء من التوتر بسبب التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات 2020.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ترامب تيلرسون
    © AP Photo / Andrew Harnik
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    وأعلن ترامب الجمعة اختيار مدير الميزانية في البيت الأبيض ميك مولفيني المحافظ المتشدد لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة.

    وسيصبح مولفيني ثالث شخص يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني2017.

    وغادر عدد كبير من المسؤولين إدارة ترامب، من بينهم وزير خارجية ومستشاران للأمن القومي ووزير عدل ورئيس وكالة البيئة.

    وتعرض زينك لانتقادات كبيرة بسبب انفاقه الباذخ، من بينها تقارير عن تغيير إدارته لثلاثة أبواب في مكتبه بكلفة وصلت إلى نحو 139 ألف دولار، وهو مبلغ قال إنه تفاوض ليصل إلى 75 ألف دولار فقط.

    كما تعرضت لانتقادات أخرى متعلقة باستخدامه طائرة مروحية تابعة للشرطة لأسباب شخصية بالإضافة لسفره عدة مرات على طائرات غير تجارية.

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