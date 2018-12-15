احتجاجات فرنسا... ارتفاع عدد المحتجزين إلى 136 شخصا

وذكرت قناة BFMTV الفرنسية أنه تم احتجاز 136 شخصا، اعتقل 96 منهم في سجون.
— BFMTV (@BFMTV) December 15, 2018
وذكرت الشرطة في باريس أن أقل من ثلاثة آلاف تجمعوا في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي من المظاهرات التي كانت سلمية حتى الآن، أي ما يقارب نصف مستوى المشاركة في الأسبوع الماضي.
— BFMTV (@BFMTV) December 15, 2018
وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بأعداد كبيرة في باريس حيث بلغ عددهم نحو 8000 رجل شرطة، مدعومين بـ14 عربة مدرعة كما تم الاستعانة بفرقة من الشرطة على الأحصنة.
وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.
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