قصة 11 شخصا ماتوا داخل معبد هندى

توفي أحد عشر شخصا اليوم السبت بعد تناولهم أرز خلال حفل ديني في معبد هندي، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتم نقل 90 شخصا إلى المستشفى بسبب تسمم غذائي شديد، وكانوا جميعا يأكلون الأرز مع الطماطم، والذي كان يقدم لزوار المعبد الهندوسي في ولاية كارناتاكا.

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) December 14, 2018

وخلال التحقيقات في الحادث المأساوي، عثر رجال الشرطة على جثث كلاب وغربان، كانوا يتناولون أيضا من نفس الطعام المسموم، بالقرب من المعبد، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهم في الحادثة.

ووفقا لوسائل إعلام هندية فإن التسمم الغذائي يمكن أن ينجم عن استخدام مبيدات الآفات من قبل المزارعين المحليين، إلا أن التحقيقات ما تزال جارية حتى ظهور نتائج التحاليل.

وفي عام 2013، توفي 23 تلميذا في ولاية بيهار الهندية بسبب التسمم الغذائي الجماعي، وتبقى هذه الحالة دون حل، لكن الشرطة تعتقد أن الوفيات نجمت عن استخدام الزيت النباتي المخزن في حاوية كانت مخصصة للمبيدات.