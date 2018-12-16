البطريرك بارثولوميو يمنح الكنيسة الأوكرانية الاستقلال عن البطريركية الروسية

دعا البطريرك القسطنطيني بارثولوميو، يوم السبت، الرئيس المنتخب "للكنيسة الأوكرانية الجديدة" في عيد الغطاس في 6 كانون الثاني/يناير القادم، إلى إسطنبول، حيث سيسلمه مجلد الاستقلال عن البطريركية الروسية.

© Sputnik . Sergey Guneev الكرملين يتابع بقلق تطورات الأوضاع بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريركية القسطنطينية

أثينا — سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الصحفي للبطريركية لوكالة "سبوتنيك": إن"البطريركية المسكونية، إلى مجد الله وفرحها، راضية عن النجاح في إتمام كييف لـ"المجلس الموحد" وتأسيس الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة الجديدة في أوكرانيا، التي يرأسها "متروبوليت" بيرياسلافسكي وبيلوتسركوفسكي إبيفانيوس".

وأضاف رئيس المكتب الصحفي: "دعا البطريرك المسكوني بارثولوميو أبيه المبارك ليخدما معا عيد الغطاس، وسيمنحه مجلد الاستقلال عن البطريركية الروسية".

هذا وتم عقد "مجلس التوحد"، يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، في كييف، حيث انتخاب رئيس "للكنيسة الجديدة"، وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، شارك في المجلس ممثلان فقط عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والتي رفضت المشاركة في هذا الحدث.