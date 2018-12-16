الولايات المتحدة تحث ألمانيا على إلغاء بناء "التيار الشمالي-2"

صرح نائب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تدعو ألمانيا إلى "الاستماع إلى الجيران" لإلغاء بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الأمريكي: "يؤكد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول على أهمية دور أوكرانيا في الشبكة الأوروبية لإمدادات الطاقة، ويدين بناء خط أنابيب "التيار الشمالي-2" التابع للكرملين كمشروع سياسي. إننا نحث ألمانيا على الاستماع إلى مخاوف العديد من جيرانها، الذين سيعاني أمنهم بسبب خط الأنابيب هذا".

وأضاف بالادينو: "نرحب بالقرار الجماعي للمجلس الأوروبي بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا . ونرحب أيضا بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم مناطق أوكرانيا المتأثرة سلبا بالاعتداءات الروسية في بحر آزوف ".

يذكر أنه سبق واتخذ البرلمان الأوروبي في دورته المنعقدة في ستراسبورغ، قرارا يدعو فيه إلى إلغاء مشروع "التيار الشمالي-2".

وفي معرض تعليقها على هذا القرار، قالت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مثل هذه القرارات تعتبر أمرا ليس له أي علاقة بالاقتصاد وإنما هي عبارة عن سياسة محضة.

والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناءه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.