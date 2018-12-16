مقتل 4 في تحطم طائرة هليكوبتر بالبرتغال

قالت هيئة الطوارئ البرتغالية، يوم السبت، إن طائرة هليكوبتر طبية تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو وهناك مخاوف أن يكون كل من كانوا على متنها وعددهم 4 قد لقوا حتفهم.

© Photo / Youtube بالفيديو... تحطم محرك طائرة ركاب في الهواء

وبحسب " رويترز "، أعلنت محطة (أر.تي.بي) الرسمية، إن الطائرة تحطمت مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها.

وفُقدت الطائرة في نحو الساعة 6.30 مساء السبت بعد نقل مريض عمره 76 عاما كان مصابا بمشكلات في القلب إلى مستشفى في مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال.

وذكرت هيئة الطوارئ، أن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدتها عندما تحطمت في أحوال جوية سيئة.

كما أشارت إلى أن 200 عامل إنقاذ يبحثون عن الطائرة ولكن لم يعثر عليها بعد.