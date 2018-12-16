استراليا تعين قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد

عينت استراليا قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد يمثل الملكة اليزابيث، رئيسة الدولة، قبل الانتخابات الاتحادية التي تجري في مايو/أيار 2019.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الأحد، تعيين ديفيد هيرلي القائد السابق لقوة الدفاع الاسترالية والحاكم الحالي لولاية نيو ساوث ويلز في هذا المنصب.

وبدأ هيرلي البالغ من العمر 65 عاما مشواره في الجيش الاسترالي قبل 42 عاما حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع في 2011.

© REUTERS / DAVID GRAY استراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

ووفقا لـ"رويترز"، قال هيرلي في مؤتمر صحفي مشترك مع موريسون في كانبيرا "إنني فخور جدا بتمثيل استراليا في منصب الحاكم العام".

ولدور الحاكم العام الرمزي إلى حد كبير سلطات قلما تستخدم.

فالحاكم العام هو قائد القوات المسلحة ويقوم بتعيين السفراء والوزراء والقضاة ويعطي الموافقة الملكية على القوانين ويصدر أوامر بالدعوة للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحاكم العام الحالي بيتر كوسجروف التي استمرت 5 سنوات في مارس/آذار.

ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في استراليا ولكنه يرفع رسميا تقارير في أمور كثيرة لممثل الملكة.

والحاكم العام يعمل بشكل شبه دائم بناء على مشورة رئيس الوزراء والبرلمان ولكن بإمكانه أيضا حل البرلمان.

وحصلت استراليا على استقلالها عن بريطانيا في 1901 ولكنها احتفظت بتقاليد وستمنستر البرلمانية البريطانية التي تعود لمئات السنين.