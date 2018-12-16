كاتب إسرائيلي: أمنية قريبة مع "دولة خليجية"

أرسل كاتب إسرائيلي بارز بهيئة البث الإسرائيلية "قناة كان العبرية"، ببرقية تهنئة بالعيد الوطني لمملكة البحرين، والذي يوافق السادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ממלכת בחריין חוגגת היום את היום הלאומי ה-47.



לאחרונה דובר רבות על התקרבות בין ישראל למדינות המפרץ,

ולאור הפתיחות בעולם הערבי והמוסלמי כלפי ישראל, נקווה לראות בקרוב צעדים נוספים לקירוב בין המדינות.



חג שמח בחריין!! ⁦🇧🇭⁩⁦🇮🇱⁩#اليوم_الوطني_البحريني pic.twitter.com/nEAKuC008x — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 16, 2018

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، هنأ فيها مملكة البحرين بعيدها القومي الـ47، متمنيا إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده والمنامة.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، أن إسرائيل تتحدث كثيرا في الفترة الراهنة عن التقارب بينها ودول الخليج، وكذلك عن التطور في العلاقات بين العالمين، العربي والإسلامي، وبلاده، لذلك أعرب عن أمنيته بقرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.