يائير" نتنياهو يحرض ضد المسلمين"

حرض يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المسلمين حول العالم.

وذكر يائير نتنياهو، ابن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في منشور جديد على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أنه ينادي بمغادرة المسلمين أرض "إسرائيل"، حتى يعم السلام بلاده.

وقال نتنياهو الابن: " حتى يكون هناك سلام!… كل اليهود يتركوا أرض إسرائيل..2-كل المسلمين يتركوا أرض إسرائيل.. وأنا أفضل الخيار الثاني".

ولا يقتصر يائير نتنياهو على التحريض ضد المسلمين بالقول، إنما تجاوزه من قبل بالفعل، فقد ذكرت القناة العاشرة العبرية، قبل عامين، أن يائير هو من يقف وراء قانون منع الأذان، الذي أقره الكنيست العام الماضي، لأن صوت الأذان المنبعث من قرية جسر الزرقاء، التي يجاورها مقر إقامة نتنياهو يزعجه. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "عرب 48".