نيبال تحظر التعامل بالعملة الهندية للفئات أعلى من 100 روبية

ونقلت صحيفة صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن وزير الإعلام والاتصال، جوكول براساد باسكوتا، قوله إن "الحكومة تطالب المواطنين بالامتناع عن حمل عملات هندية بفئات أعلى من 100 روبية، بعد حظرها".

وبحسب الصحيفة، فإنه "بالرغم من أن العملة الهندية مقبولة للتداول في نيبال ، من المعتاد أن يواجه المواطنون صعوبات خلال استخدام الروبية من فئات 500 و1000 روبية".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر إن "من بين أسباب حظر هذه الفئات من العملات، هو اكتشاف عدد كبير من العملات المزورة من هذه الفئات".

وبحسب المصدر، فإن "هذا القرار سيؤثر على المسافرين الهنود إلى نيبال، حيث يعتمدون في إنفاقهم على الروبية".

وتابع المصدر: "المواطنون النيباليون العاملون في نيبال سيكون عليهم إرسال الأموال إلى أوطانهم إلكترونيا، أو إرسالها بفئات 100 روبية".

وتعد الهند أكبر شريك تجاري لنيبال ومورد لسلعها الاستهلاكية.

وبدأت الهند في استخدام أوراق مالية بقيمة 200 و500 و2000 روبية قبل عامين، بعد سحبها أوراق التداول من فئة 500 روبية و1000 روبية.