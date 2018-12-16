الإفراج المبكر عن مئات المدانين بجرائم قتل واغتصاب في إسرائيل

أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن مئات المحكوم عليهم بالسجن في قضايا القتل والاغتصاب قبل انقضاء أحكامهم، بسبب اكتظاظ السجون.

وذكر موقع "والا" العبريّ، أن معظم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، هم جنائيون ارتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب أو سرقة، ما اعتبره الإسرائيليون "تعزيزا للإجرام في إسرائيل". وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأكد الموقع "من المقرر أن يتم إطلاق سراح ألف سجين إسرائيلي، يوم الخميس المقبل، وسيتم الإفراج عن 300 آخرين بعد أسبوع"، مشيرا إلى أن "هذا الحدث يعتبر الأكبر من حيث إطلاق هذا العدد من السجناء".

وأضاف الموقع، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، سوف تستثني من هذا الإفراج، السجناء الأمنيين، وستفرج فقط عن الجنائيين.

واختتم الموقع بأن أكثر من 30 سجينا، يتبعون لمنظمات إسرائيلية إجرامية، وأكثر من 40 سجينا ارتكبوا جرائم جنسية.